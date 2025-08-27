Omegna, morto dopo 3 giorni in ospedale il bambino di tre anni caduto nella piscina di un b&b

Omegna, morto il bambino di tre anni caduto nella piscina di un b&b. Il piccolo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Regina Margherita dove ha lottato per tre giorni

È morto all’ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di tre anni che, sabato scorso, è caduto nella piscina di un b&b a Omegna, nel Verbano.

La famiglia, di origine moldava ma residente nel comune piemontese, era andata a trovare alcuni parenti che alloggiavano nella struttura ricettiva per le vacanze. Secondo quanto ricostruito, i bambini della famiglia si erano allontanati durante il pranzo. Al loro ritorno, i genitori si sono accorti dell’assenza del piccolo e sono iniziate le ricerche in tutto il b&b. Solo successivamente il bambino è stato individuato in piscina. Il padre si è tuffato per tirarlo fuori, ormai privo di sensi. Immediato l’allarme e la chiamata ai soccorsi che hanno effettuato le prime manovre.

Il bambino è stato trasportato in codice rosso in ospedale e ricoverato nel reparto di Rianimazione. Per tre giorni ha lottato, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I genitori hanno dato il consenso per la donazione degli organi.