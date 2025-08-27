Oggi su Rai 4 “Paradise Beach – Dentro l’incubo”: la trama del film

Mercoledì 27 agosto, alle 21.20, su Rai 4 inizia il ciclo di film “Thriller sotto l’acqua”. Il primo appuntamento è con “Paradise Beach – Dentro l’incubo”: la trama del film

Mercoledì 27 agosto, alle 21.20, su Rai 4 inizia il ciclo di film “Thriller sotto l’acqua” che porta i telespettatori faccia a faccia con i predatori dell’oceano. Il primo appuntamento è con “Paradise Beach – Dentro l’incubo”. Diretto da Jaume Collet-Serra – regista de “L’uomo sul treno”, “Jungle Cruise” e “La maschera di cera” – e interpretato dalla bellissima Blake Lively, “Paradise Beach – Dentro l’incubo” descrive la drammatica vicenda di una surfista che si avventura su una deserta spiaggia del Messico, luogo che la lega alla madre ormai scomparsa, e qui rimane intrappolata su uno scoglio in balia di un famelico squalo che ha eletto quella porzione di mare a sua personale zona di caccia.