Nubifragi in arrivo sul Nord Italia ma non solo: le zone in allerta

Alluvioni e nubifragi in arrivo sull’Italia: ecco dove. L’ex uragano Erin dopo aver viaggiato per migliaia di chilometri terminerà la sua corsa sull’Europa

“Tra poche ore prenderà il via una fase di intenso maltempo su molte delle nostre regioni, con elevato rischio di nubifragi e, purtroppo, anche di alluvioni lampo“. A dare l’allarme sono i meteorologi de ilmeteo.it che spiegano: “La causa va ricercata in un profondo ciclone atlantico, l’ex uragano Erin, il quale dopo aver viaggiato per migliaia di chilometri terminerà la sua corsa sull’Europa. Il suo avvicinamento al Vecchio Continente richiamerà un flusso di aria molto calda e umida direttamente dalle latitudini subtropicali, la vera energia potenziale in più che andrà ad alimentare il vortice”.

Massima attenzione “per tutta la giornata di giovedì 28 agosto, quando la formazione del vortice ciclonico darà il via ad un’importante fase di maltempo in particolare sulle regioni di Nord Ovest. Nel suo movimento il ciclone richiamerà a sé venti miti da Sud (Scirocco) i quali, attraversando tutto il bacino del Mediterraneo, si caricheranno di umidità, fornendo di conseguenza il carburante necessario per la genesi di imponenti celle temporalesche“.

Occhi puntati soprattutto “su Liguria, Piemonte e Lombardia dove sono attese precipitazioni a carattere di nubifragio in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua. In particolare, sulle province di Savona, Genova, Biella e Verbano Cusio Ossola sono previsti fino ad oltre 200 mm di pioggia“.

Massima attenzione anche “sulle province di Como, Monza Brianza e Milano dove sono previsti fortissimi temporali con rischio di downburst, le violente raffiche di vento ad oltre 100 km/h in particolare sulle pianure lombarde e piemontesi”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)