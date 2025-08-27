Morti e feriti per una sparatoria in una scuola cattolica di Minneapolis

Sparatoria in una scuola cattolica di Minneapolis: ci sono morti e feriti. Diverse fonti federali hanno riferito alla CBS News che l’assalitore è morto

Due persone sono morte e almeno venti sono rimaste ferite in seguito alla sparatoria avvenuta in una scuola cattolica, la Annunciation Catholic School, nella zona sud di Minneapolis in Minnesota. La scuola accoglie bambini dalla scuola materna fino all’ottavo anno. Diverse fonti federali hanno riferito alla CBS News che l’assassino è morto a causa di una ferita da arma da fuoco apparentemente autoinflitta. Fonti federali affermano che l’uomo che ha sparato era vestito di nero e portava un fucile. Le autorità stanno cercando altre armi.

Sul posto è presente l’FBI, la pattuglia statale e la polizia di Minneapolis. Il governatore Tim Walz ha dichiarato di essere stato informato sulla sparatoria: “Prego per i nostri ragazzi e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata rovinata da questo orribile atto di violenza”, ha detto.

Il presidente Donald Trump ha scritto su Truth Social di essere stato “informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis”. “L’FBI è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutti i soggetti coinvolti”, ha detto.

