Marta Fascina ricorda Berlusconi: su Instagram le foto con Dudù e gli altri cuccioli in occasione della Giornata del cane

Si è celebrata la Giornata mondiale del cane, una ricorrenza nata negli Usa ma festeggiata anche in Italia dai tanti appassionati di animali che – sui social – condividono scatti e iniziative che riguardano i loro amici a quattro zampe. E la politica non si sottrae a questo amore, come dimostrano alcuni post social.

Marta Fascina ha ricordato Silvio Berlusconi con alcuni scatti che lo ritraggono insieme a Dudù e agli altri suoi cuccioli. Il Cavaliere ha sempre mostrato la sua affezione verso i cani e questi scatti lo dimostrano.

Nel post scrive: “Perché amare gli animali? Perché ti danno tutto, senza chiedere niente. Perché contro il potere dell’uomo, sono indifesi. Perché sono eterni bambini. Perché non sanno cosa è l’odio, cos’è la guerra. Perché non conoscono il denaro e si consolano con un posto dove ripararsi dal freddo. Perché si fanno capire senza profferire parola. Perché il loro sguardo è puro come la loro anima. Perché non conoscono l’invidia né il rancore. Perché in loro il perdono è naturale. Perché sanno amare con lealtà e fedeltà. Perché non comprano l’amore, semplicemente lo danno e lo aspettano. Perché sono i nostri compagni, eterni amici, che niente potrà separare da noi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore. Se imparassimo ad amarli come meritano, saremmo molto vicini a Dio”.

