In libreria “Blu come il mare” di Aurora Pinelli

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali per la casa editrice Scatole Parlanti “Blu come il mare” di Aurora Pinelli

Dieci anni dopo un’estate a Roccamarina che ha stravolto le loro vite, Gabriel e Sofia si ritrovano, inaspettatamente e loro malgrado. A unirli è il lavoro: lui è un correttore di bozze, lei un’esordiente prossima a pubblicare un romanzo che parla della loro relazione. È la storia di un giovane amore e della riscoperta delle proprie radici, ma anche di segreti e problemi familiari, di conflitti e incomprensioni, e di cosa significhi perdere tutto. Tra rimpianti, colpe mai sopite e una nuova possibilità di amare, Gabriel dovrà affrontare i fantasmi di un passato che sembrava ormai archiviato per sempre.