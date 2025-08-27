“Illuminate” stasera su Rai 3 racconta Nilla Pizzi

È Nilla Pizzi la protagonista di “Illuminate”, la docu-serie prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Cultura, in onda mercoledì 27 agosto alle 21.10 su Rai Storia

È Nilla Pizzi la protagonista di “Illuminate”, la docu-serie prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Cultura, in onda mercoledì 27 agosto alle 21.10 su Rai Storia. Martina Stella, invitata come ospite all’edizione del Premio Nilla Pizzi, scopre una donna che non è stata solo un’illustre cantante – prima vincitrice assoluta del Festival di Sanremo nel 1951 e incoronata “regina della musica italiana” – ma anche una donna che ha viaggiato per il mondo, aperto un ristorante ad Acapulco, vissuto una vita intensa, senza mai dimenticare i suoi tanti ammiratori, talmente devoti da dedicarle il primo fan club mai esistito per una cantante italiana.

Numerosi i testimoni che hanno dato il loro contributo ai quattro racconti. Per Nilla Pizzi, la nipote Maura Fantuzzi, Platinette, Pino Strabioli, il manager Elia Faustini, l’amico e collezionista di oggetti appartenuti alla cantante Matteo Scircoli, il direttore del Teatro Comunale Ferdinando Bibiena di Sant’Agata Bolognese Romeo Russo, il giornalista e speaker radiofonico Massimo Cotto, la cantautrice Greta Zuccoli, il biografo Enzo Giannelli.

“Illuminate” è una produzione Anele in collaborazione con Rai Cultura. Una docu-serie prodotta da Gloria Giorgianni, per la regia di Marco Spagnoli (Monica Vitti), Michele Imperio (Nilla Pizzi), Maria Iovine (Suso Cecchi D’Amico) e Luca Brignone (Sorelle Fontana).