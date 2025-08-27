Alle Mauritius a settembre: spiagge da sogno, natura incontaminata e cultura locale

Settembre segna l’inizio del periodo più soleggiato a Mauritius: spiagge da sogno, natura incontaminata e cultura locale per un’estate senza fine

Mentre in Italia l’estate volge al termine, a Mauritius la stagione più soleggiata e piacevole è alle porte: settembre porta con sé giornate calde e cieli limpidi, ideali per chi desidera continuare a vivere l’atmosfera estiva, con sole brillante, mare cristallino e panorami mozzafiato. Con temperature medie tra i 25 e i 30°C, l’isola offre il clima perfetto per alternare momenti di relax sulle spiagge da sogno a escursioni nella natura, sport acquatici emozionanti e incontri con la cultura e i sapori locali. In altre parole, Mauritius regala l’esperienza di un’estate senza fine, dove ogni giorno porta con sé emozioni uniche e indimenticabili.

Spiagge da sogno: Le Morne, Trou aux Biches e Belle Mare

Chi cerca relax e panorami da cartolina troverà la propria oasi a Le Morne, situata nella punta sud-occidentale di Mauritius, ai piedi della maestosa Montagna Le Morne Brabant, dichiarata Patrimonio UNESCO per la sua importanza storica e naturale. La zona è famosa non solo per le sue acque turchesi e le spiagge di sabbia bianca, ma anche per i panorami spettacolari che si aprono tra mare e montagna, perfetti per fotografie indimenticabili. Le Morne è inoltre un luogo simbolo della storia dell’isola, legato alle comunità di schiavi fuggiti che trovarono rifugio tra le sue pendici. Inside tip: le prime ore del mattino offrono la luce migliore per le foto e acque calme perfette per nuotare o praticare snorkeling.

Situata nella parte nord-occidentale dell’isola, quella di Trou aux Biches è una delle spiagge più famose di Mauritius. La sua laguna, calma e poco profonda, è perfetta per famiglie e per chi ama lo snorkeling tra coralli e pesci tropicali. La sabbia fine e bianca, unita alle acque trasparenti, la rendono ideale anche per lunghe passeggiate al tramonto. Inside tip: portare maschera e pinne e avventurarsi verso le barriere coralline vicine alla riva per avvistare pesci coloratissimi.

Situata sulla costa orientale dell’isola, Belle Mare offre chilometri di spiaggia incontaminata e acque turchesi. È la meta ideale per chi sogna passeggiate al sole e giornate di puro relax lontano dalla frenesia e dallo stress quotidiano. Inside tip: le passeggiate all’alba sono magiche, con la luce dorata che si riflette sul mare cristallino, perfetta per foto da cartolina.

Sport e avventura: Black River Gorges e Chamarel

Situato nel sud-ovest dell’isola, il Parco Nazionale Black River Gorges copre oltre 6.500 ettari di foresta tropicale e montagne, offrendo sentieri immersi nella natura, cascate imponenti e belvedere panoramici. È il luogo perfetto per trekking, birdwatching e incontri ravvicinati con la fauna locale. Le principali cascate includono la Roches Qui Pleure, famosa per l’acqua che scroscia tra le rocce creando un effetto quasi “piangente”, e le Cascate Alexandra, scenografiche e immerse nella vegetazione. Inside tip: percorrere i sentieri che portano a Roche Qui Pleure all’alba o al tramonto per godere di luci e atmosfere magiche, perfette per fotografie mozzafiato. Consigliato portare con sé binocolo e macchina fotografica per avvistare le specie endemiche.

Situata nella regione occidentale di Mauritius, Chamarel è famosa per le Terre dei Sette Colori, un fenomeno geologico unico al mondo dove le dune mostrano sfumature di rosso, marrone, giallo, viola e blu. La zona ospita anche le Cascate di Chamarel, alte circa 100 metri, immerse in una vegetazione lussureggiante e facilmente raggiungibili tramite sentieri panoramici. Chamarel è circondata da piantagioni di canna da zucchero e caffè, che rendono il paesaggio ancora più suggestivo. Inside tip: visitare Chamarel nel tardo pomeriggio per evitare la folla e catturare la luce ideale per fotografare i colori intensi della terra.

Cultura e sapori locali

Mauritius racconta anche la sua storia attraverso mercati vivaci, artigianato locale e una cucina dai sapori unici. Dal curry creolo ai piatti a base di pesce fresco, ogni pasto diventa un viaggio nei profumi e nei sapori dell’isola. Tra i piatti tipici della cucina mauriziana spiccano samosa, rougaille (spezzatino in salsa di pomodoro speziata), dholl puri (focaccia di ceci), e dolci come napolitaines e gâteau piments. Inside tip: non perdere una visita al mercato centrale di Port Louis, la capitale situata nella parte nord-occidentale dell’isola, il sabato mattina, quando colori, profumi e musica creano un’esperienza sensoriale unica. Qui si possono acquistare spezie, frutta tropicale, tessuti e souvenir artigianali.

Le visite ai villaggi locali, come Mahébourg, Pamplemousses e Grand Baie, permettono di scoprire tradizioni, musica e artigianato che riflettono l’anima multiculturale dell’isola. Tra le tradizioni più interessanti vi sono la danza sega, ballo creolo accompagnato da strumenti tipici come ravanne e maravanne; l’arte della ceramica e della tessitura; la preparazione di dolci tradizionali come alouda, gâteau piments o napolitaines, serviti nei piccoli ristoranti a conduzione familiare, dove l’ospitalità è calorosa e autentica; e infine le celebrazioni religiose e festival, come quelli indù (Durga Puja) e cinesi (Capodanno cinese), che riflettono il mosaico culturale di Mauritius.

Mauritius è quindi la meta ideale per chi vuole vivere un’estate senza fine, tra spiagge da cartolina, escursioni nella natura, sport emozionanti e sapori autentici, mentre il resto del mondo riprende il ritmo quotidiano.