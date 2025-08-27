Alessandro Florenzi dice basta con il calcio: “È stato bellissimo”

L’addio al calcio di Alessandro Florenzi: “È stato bellissimo”. A 34 anni si ritira. Il messaggio ai giovani aspiranti calciatori: “Giocate e date tutto come fosse l’ultima partita”

Alessandro Florenzi lascia il calcio. L’annuncio ufficiale del ritiro è arrivato con un video e un messaggio carico di emozione pubblicati sul suo profilo Instagram. Nel filmato l’ormai ex calciatore 34enne gioca la sua ‘ultima’ partita su un campo in terra battuta insieme ad alcuni bambini.

Nel suo post sui social Florenzi condivide un messaggio commovente: “È stato bello anzi bellissimo. Dai campetti dietro ai container all’Olimpico. Dalla ‘Scala’ a Wembley. Sei stato la mia sfida più grande, mi hai insegnato ad andare oltre i miei limiti. Mi hai insegnato la resilienza, la forza di volontà e la capacità di non arrendersi mai. Mi hai dato gioie inimmaginabili e anche dolori che mi ricordano quanto puoi essere duro. Io ti ho dato tutto ciò che avevo”.

Ha poi rivolto un pensiero agli aspiranti giovani calciatori: “A tutti voi giovani che volete far diventare il calcio il vostro lavoro: quando entrate dentro al rettangolo verde, ricordatevi che alla fine è solo un gioco. Giocate e date tutto come fosse l’ultima partita“.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Florenzi ha esordito in Serie A nel 2011, dopo una stagione di crescita al Crotone in Serie B. Con i giallorossi si è distinto per la sua capacità di ricoprire più ruoli: centrocampista, esterno e soprattutto terzino. Tra i momenti più memorabili in maglia Roma restano il gol da centrocampo al Barcellona in Champions League (2015), candidato al premio Puskás, e l’abbraccio alla nonna Aurora dopo una rete al Cagliari. Florenzi corse sugli spalti per abbracciare la nonna presente in tribuna per la prima volta. “È la prima volta che viene a vedermi. È per lei, ne è valsa la pena prendere il cartellino giallo”, disse in un’intervista.

Dopo quasi dieci anni con la Roma, Florenzi ha vissuto esperienze all’estero con Valencia e Paris Saint-Germain, con cui ha vinto una Coppa di Francia. Nel 2021 è approdato al Milan, contribuendo subito alla vittoria dello Scudetto 2021-22 e della Supercoppa Italiana 2024, nonostante diversi infortuni che ne hanno limitato la continuità. Con la Nazionale italiana, Florenzi ha collezionato 49 presenze e ha vinto l’Europeo 2021 a Wembley, uno dei traguardi più prestigiosi della sua carriera.

