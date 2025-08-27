Agricoltura: Cia parteciperà al Festival Internazionale RISÒ

Cia-Agricoltori Italiani partecipa a RISÒ, il Festival Internazionale del Riso, a Vercelli dal 12 al 14 settembre con uno spazio espositivo

Cia-Agricoltori Italiani partecipa a RISÒ, il Festival Internazionale del Riso, a Vercelli dal 12 al 14 settembre, per iniziativa di Ente Nazionale Risi, provincia e Comune, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.

La Confederazione sarà all’evento con un suo spazio espositivo istituzionale all’interno del Padiglione Filiere – Stand 9 del Risò Village, allestito su Piazza Antico Ospedale, mentre per il presidente nazionale, Cristiano Fini, sono in programma eventi d’apertura e iniziative a cura di Ente Risi.

Programma in aggiornamento