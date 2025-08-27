Agosto al ribasso per il mercato spot dei container

Il mercato spot dei container conferma l’inerzia ribassista anche nella terza settimana di agosto 2025, con un progressivo raffreddamento dei noli sulle principali direttrici

L’indice WCI di Drewry arretra di circa il 4% su base settimanale, attestandosi a 2.250 USD/FEU al 21 agosto, consolidando la correzione iniziata all’inizio dell’estate dopo l’exploit registrato tra maggio e giugno.

Parallelamente, il Freightos Baltic Index (FBX) del 20 agosto evidenzia un rientro delle tariffe transpacifiche su livelli prossimi al periodo pre-Crisi del Mar Rosso, con la tratta Asia–USWC in calo del 10% a circa 2.119 USD/FEU e la Asia–USEC a 3.572 USD/FEU (−10%), mentre le direttrici Asia–Nord Europa e Asia–Mediterraneo cedono rispettivamente il 3% e il 4%, scendendo a 3.327 e 3.144 USD/FEU.

Anche gli indici cinesi confermano il trend discendente: il CCFI composito segna −0,6% week-on-week con un valore di 1.193,34 al 15 agosto, mentre lo SCFI evidenzia un calo progressivo sulle principali rotte intercontinentali. Secondo gli analisti, la flessione prosegue ma con un gradiente meno accentuato, segnale di una graduale stabilizzazione dopo la forte volatilità generata dai dazi statunitensi in primavera.

Sul piano operativo, il quadro attuale favorisce un allentamento della pressione tariffaria su Far East–USA ed Europa, una maggiore leva negoziale per caricatori e NVOCC nei contratti a breve e medio termine e una gestione più flessibile delle allocazioni di capacità.

Tuttavia, persistono variabili di rischio legate a dinamiche geopolitiche, shock tariffari e possibili interruzioni operative che potrebbero innescare nuove inversioni di tendenza nella seconda parte dell’anno. Complessivamente, la terza settimana di agosto 2025 fotografa un mercato in fase di correzione controllata, con noli globali in ritirata ma livelli di servizio e disponibilità di stiva in graduale normalizzazione, aprendo una finestra tattica favorevole per ottimizzare le strategie di procurement e gestione dei flussi containerizzati.