Us Open, oggi il debutto di Sinner contro Kopriva: dove vedere il match

Us Open di tennis: dove e quando vedere il debutto di Sinner contro Kopriva, primo ostacolo per il campione azzurro

Sale l’attesa per la prima discesa in campo a New York di Jannik Sinner. Dopo il malore che ha interrotto bruscamente la finalissima al Master di Cincinnati e ‘consegnato’ la vittoria all’avversario Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo, nonché campione in carico nella Grande Mela, è in cerca di riscatto.

SINNER-KOPRIVA, IL SECONDO MATCH DELLA GIORNATA

Il suo debutto nel primo turno dello Slam americano sarà contro il tennista ceco Vit Kopriva, n.89 del ranking mondiale: in programma per oggi, martedì 26 agosto, come secondo match della giornata, a partire dalle 17,30, ora italiana.

DOVE VEDERE LA SFIDA

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia, in chiaro, su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX .

COSA RISCHIA SINNER

Jannik Sinner al momento guida la classifica ATP, per la 64esima settimana consecutiva, con 11.480 punti, seguito da Carlos Alcaraz (9.590) e da Alexander Zverev (6.230). Subito dietro resistono Taylor Fritz e Jack Draper. Questa classica però è valida fino all’inizio degli Us Open che potrebbero ribaltare proprio le prime posizioni. <

Il campione altoatesino dovrà infatti lottare quindi per restare il numero uno: Alcaraz gli sta alle calcagna. In particolare, per resistere in cima alla classifica, deve arrivare almeno alla finale e, se l’avversario sarà proprio lo spagnolo, dovrà sconfiggerlo. O comunque a New York dovrà giocare meglio e arrivare davanti a lui.

