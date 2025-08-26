Ucraina: progettato maxi terminal cerealicolo al porto di Pivdennyi

Epicentr Group ha annunciato la realizzazione di un terminal cerealicolo di grande capacità presso il porto di Pivdennyi in Ucraina

Epicentr Group, in collaborazione con la famiglia del parlamentare ucraino Anatolii Urbansky, ha annunciato la realizzazione di un terminal cerealicolo di grande capacità presso il porto di Pivdennyi in Ucraina, vicino alla città di Odessa, sulla costa del Mar Nero, con una capacità annuale progettuale di 5 milioni di tonnellate, secondo quanto riportato da Latifundist Media. Il progetto, derivante dalla documentazione del 2024, prevede anche silos con capacità complessiva di 250.000 tonnellate, pensati per garantire stoccaggio e gestione continua dei volumi in transito. Il terminal era stato inizialmente annunciato a novembre 2024 da Petro Mykhailyshyn, CEO di Epicentr K, e confermato ad aprile 2025 da Svitlana Nykytiuk, responsabile della divisione agricola del gruppo. Dal punto di vista societario, nel 2025 Casablanca Shipping Limited (Cipro), fondata da Epicentr K, ha acquisito il 32,61% di Promtekhinovatsiya (Odesa), mentre Igor Urbansky detiene il 16,48% e Kateryna e Denys Urbansky possiedono ciascuno il 25,46%.

Promtekhinovatsiya ha in leasing lotti di terreno nell’area portuale e lungo la strada T1606, per un totale di circa 32 ettari, destinati a stazioni di scarico ferroviario e stradale, silos e infrastrutture di transhipment. Il progetto prevede una stazione ferroviaria dedicata su un’area di 10 ettari, con capacità fino a 3 milioni di tonnellate all’anno, in grado di gestire fino a cinque treni merci giornalieri da 50–70 carri ciascuno. La stazione ferroviaria includerà una struttura di scarico con capacità di 2.000 tonnellate all’ora, affiancata da un impianto stradale da 1.000 tonnellate all’ora. Un nastro trasportatore lungo 1.600 metri, con capacità di 1.200 tonnellate all’ora, collegherà le aree di scarico ai silos. Complessivamente, il sito ospiterà circa 50 silos per un totale di 250.000 tonnellate di stoccaggio.

Dal lato portuale, il terminal prevede una banchina lunga fino a 350 metri e con pescaggio di 16 metri, dotata di due gru a torre capaci di movimentare fino a 1.500 tonnellate di merce all’ora, ottimizzando le operazioni di carico e scarico di prodotti agricoli. L’intero equipaggiamento di scarico, trasporto, stoccaggio e transhipment sarà di proprietà di Promtekhinovatsiya, assicurando controllo diretto su tutte le fasi operative.