Turista americana derubata a Venezia da borseggiatrici si fa giustizia da sé: il video è virale

Turista americana derubata a Venezia da una ragazzina si fa giustizia da sé: “Ho 8 figli, non me la fai”. Il video, che risale allo scorso 14 agosto, è diventato virale sulla piattaforma TikTok

Da Abu Dhabi a Detroit, da Berlino a Seul, i tiktoker di tutto il mondo stanno bombardando la loro piattaforma con video che riprendono la nuova eroina di tutti i tempi. Si tratta di una turista americana vittima di ignare borseggiatrici ‘attive’ tra le calli di Venezia. Le giovani pickpocketer non sapevano infatti chi hanno tentato di fregare, quale fosse la vera identità della turista.

Il nome della Wonder Woman non è noto: per qualcuno arriva dall’Ohio, per altri dal Nord Carolina, fatto sta che la donna- rigorosamente bionda- in zona Santa Maria del Giglio– accortasi del furto subito di soldi e passaporto, ha reagito prontamente afferrando per la coda la sua borseggiatrice, una ladruncola under 14, ‘pickpocketer’, a quanto pare un volto molto noto tra le calli.

CHI È VERAMENTE LA TURISTA “BORN IN THE USA”

Sono decine e decine i video che riprendono e commentano la vicenda che risale allo scorso 14 agosto: si vede la turista che mantiene salda la presa, la ragazzina che grida ‘lasciami, mi fai male’. Al suo fianco c’è una complice un po’ più grande, ma sempre minorenne. La donna americana grida in inglese: “Mi hai rubato il portafoglio, ridammelo”. Poi svela la sua identità, ovvero: “Ho otto figli, non me la fai”. E con i suoi super poteri ha tenuto stretta la coda della borseggiatrice per almeno 50 minuti.

Così la super mamma che è arrivata in Italia da oltre Oceano ha conquistato i tiktoker di tutto il mondo: milioni di visualizzazioni, inni alla legge del karma, “Ha trovato la turista sbagliata”, oppure plausi allo ‘stile da Rambo’. E ancora, un giovane tiktoker statunitense si rammarica ironicamente perché “ormai si è scoperto che tutti gli americani sono ‘insane’”, ovvero pazzi.

QUELLO CHE È SUCCESSO ‘DOPO’: L’AGGRESSIONE, LE FERITE E LA CATTURA DELLE BORSEGGIATRICI

Il video non riprende però come la cattura della borseggiatrice da parte della vittima sia alla dine degenerata in una rissa in cui ad avere la peggio è stata, purtroppo, la turista: una delle due ladruncole infatti l’ha colpita alla tempia con la propria borsa. Per le ferite riportate, la statunitense è persino finita in ospedale dove le hanno dovuto mettere dei punti. Non le è rimasto alla fine che presentare formale denuncia per furto e lesioni.

Le due giovani, entrambe minorenni, hanno opposto resistenza anche alla polizia locale, che però è riuscita a bloccarle e condurle in caserma. La più piccola, quella che ha aggredito la turista, ha appena 14 anni. La turista alla fine ha riavuto portafoglio e passaporto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)