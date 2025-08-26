Stash a letto con il Covid: i The Kolors interrompono il tour in Sicilia

Stash dei The Kolors a letto con il Covid: “Nel 2020 ho avuto paura di morire”. La band è stata costretta a interrompere il tour estivo in Sicilia
I concerti dei ‘The Kolors’ ad Agira (Enna), Messina e Gela sono stati annullati a causa delle condizioni di salute del frontman Stash. Il cantante ha una forte infiammazione che, nonostante una terapia corticosteroidea, non ha portato i risultati sperati costringendo la band a interrompere bruscamente il tour estivo in Sicilia. A complicare ulteriormente le cose, è risultato positivo al Covid-19 e lo stesso Stash nelle stories su Instagram ha ammesso: “Io sono stato all’ospedale durante il covid (nel 2020, ndr) con la polmonite da tutti e due i lati, con l’ossigeno attaccato e con la paura fottuta di morire“.
“Oggi abbiamo più strumenti per debellarlo ma perdonatemi, non posso dimenticare quello che ho vissuto- ha sottolineato- Se sono positivo ad un tampone, se devo prendere un aereo, non ce la faccio a non proteggermi e a non proteggere le altre persone, magari c’è la signora di ottant’anni che vorrebbe abbracciarti e quell’abbraccio potrebbe essere letale per lei. È rispetto nei confronti del prossimo”, ha concluso.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)