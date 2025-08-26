Si tuffa nel lago di Como per salvare i figli, ma non riemerge: ricerche disperate in corso

Tragedia al largo di Dorio, sul lago di Como, per una famiglia di turisti tedeschi, il genitore è stato inghiottito dalle onde dopo aver aiutato i due figli in difficoltà

I due figli che nuotavano sembravano in difficoltà e chiedevano aiuto, lui non ha esitato e si è tuffato per aiutarli: una spensierata gita in barca sul lago di Como si è trasformata in tragedia per una famiglia di turisti tedeschi. Il padre è riuscito a portare in salvo i bambini, ma lui è scomparso, inghiottito dalle acque. L’allarme è scattato intorno alle 17,30 del pomeriggio di ieri, lunedì 26 agosto, le ricerche non si sono arrestate tutta la notte e vanno avanti.

I FATTI

Il dramma è avvenuto nelle acque di fronte a Dorio, sulla sponda lecchese del lago. La famiglia era partita da Dongo, dove aveva preso una barca a noleggio. Una volta al largo qualcosa non è andato come doveva: il padre si sarebbe tuffato per aiutare i figli in gravi difficoltà, dopo essere scivolati in acqua. È riuscito a metterli in sicurezza, ma non è più riemerso.

I SOCCORSI

L’allarme è stato dato dai bagnanti che erano sulla spiaggia vicina e sul posto sono arrivati subito i soccorsi, la Guardia costiera, i sommozzatori dei Vigili del fuoco e i volontari del Soccorso Bellanese con l’idroambulanza. Attivato anche l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco per la perlustrazione aerea. Le ricerche sono proseguite ininterrottamente ma l’uomo risulta tuttora disperso.

