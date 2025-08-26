Scossa di terremoto in provincia di Frosinone: epicentro a Villa Santa Lucia

Tanta paura, nessun danno. Questa mattina intorno alle ore 6 c’è stato un terremoto nel Lazio nella zona di Cassino, con epicentro a Villa Santa Lucia

Solo paura, nessun danno. Questa mattina intorno alle ore 6 c’è stato un terremoto nel Lazio nella zona di Cassino, con epicentro precisamente a Villa Santa Lucia: magnitudo 3.0, con profondità di 19 chilometri secondo le rilevazioni dell’Ingv.

Avvertita anche a Piedimonte San Germano e in altri paesi vicini, la scossa ha spaventato molte persone ma fortunatamente non si registrano problemi. Sono stati comunque avviati i controlli di rito.

“Invito tutti alla calma- ha detto il sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro- siamo in contatto con la Protezione Civile e stiamo effettuando le verifiche necessarie“.

