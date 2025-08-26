Schlein, Renzi e Fratoianni alla Festa de l’Unità di Bologna: niente inviti a esponenti del governo Meloni

A Bologna si avvicina l’apertura della Festa de l’Unità che dal 29 agosto al 21 settembre si terrà per la prima volta al parco Cevenini di Borgo Panigale

La segretaria Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini, in cima al lungo elenco di esponenti Pd. Poi i leader di altre forze politiche come Matteo Renzi di Italia viva e Nicola Fratoianni di Avs. Ma niente spazio a rappresentanti di partiti di governo a livello nazionale, che non sono stati invitati. A Bologna si avvicina l’apertura della Festa de l’Unità che dal 29 agosto al 21 settembre si terrà per la prima volta al parco Cevenini di Borgo Panigale, dopo l’addio alla storica location del Parco Nord. Sul palco sono attese “figure di primo piano della politica nazionale e locale”, annuncia il neo segretario Enrico Di Stasi citando dunque Schlein, Bonaccini, il governatore emiliano-romagnolo Michele de Pascale, il sindaco Matteo Lepore, Pier Luigi Bersani, Gianni Cuperlo, Massimo D’Alema, Roberto Speranza, Maria Cecilia Guerra, Lorenzo Guerini e Andrea Orlando.

“Parleremo di pace, diritti, lavoro, sanità, ambiente e della sfida dell’intelligenza artificiale”, sottolinea Di Stasi. Ma allo stesso tempo la festa sarà “un luogo di confronto aperto alle altre forze politiche”, continua il segretario, “perché crediamo che la democrazia cresca e si rafforzi attraverso il dialogo, anche quando è difficile, però l’importante è il rispetto delle differenze”. Un grande “spazio di confronto, aperto e inclusivo”, prosegue Di Stasi, segnalando in particolare l’arrivo di Renzi e Fratoianni “che verranno a dibattere anche del futuro della coalizione e dell’unità, questo mi fa ben sperare rispetto ai risultati che andremo a costruire”. Non sono stati spediti inviti, invece, per le forze di centrodestra. “No, non l’abbiamo fatto, anche perché in qualche modo- spiega Di Stasi- abbiamo dovuto contenere le nostre iniziative rispetto al numero degli anni precedenti. La sala è una, gli anni scorsi erano almeno tre, quindi abbiamo dovuto lavorare anche su questo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)