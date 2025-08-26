In montagna in sicurezza: con GeoResq possibile inviare S.O.S. in caso di emergenza

In montagna è boom di turisti ma occhio alla sicurezza, ecco l’App salva-vita: con GeoResq possibile inviare S.O.S. in caso di emergenza

Il turismo in montagna è in costante crescita? Le parole d’ordine sono sicurezza e armonia con l’ambiente. Lo condividono ministero del Turismo e Club Alpino Italiano, ribadendo “l’importanza di vivere la montagna in modo consapevole, con la giusta preparazione, attrezzatura e abbigliamento adeguato”.

Entrambi invitano in questo ambito a scaricare l’applicazione GeoResq, gratuita e disponibile negli store per iOS e Android. In particolare, “consente di inviare richieste geolocalizzate in caso di emergenza direttamente al Soccorso alpino del Cai e di tracciare i propri itinerari durante l’attività in montagna”, si legge in una nota del Club, il quale ricorda come l’app sia del tutto gratis grazie ai fondi del ministero e che, ad oggi, è stata scaricata da più di 240.000 utenti.