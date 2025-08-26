Gianni Morandi abbandona per un po’ i social

Gianni Morandi: “Mi prendo una pausa dai social. Il telefono non ce la fa più a starmi dietro!” scrive ironicamente il cantante
Gianni Morandi annuncia che prenderà una pausa dai social. Il cantante, amatissimo dal web, spiega in un video pubblicato su Instagram che per un po’ non frequenterà le principali reti sociali digitali (Instagram e Facebook). “Il telefono non ce la fa più a starmi dietro!”, scrive ironicamente il cantante. I followers appoggiano la decisione. Tra i commenti va per la maggiore il “Fai benissimo”, “ogni tanto ci vuole”. Tutti, però, sono certi di una cosa: “Ci mancherai, ti aspettiamo”. “Ci vedremo fra un po’ di tempo”, dice Gianni.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)