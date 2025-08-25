US Open: all’esordio Paolini batte l’australiana Aiava

US Open, Paolini batte l’australiana Aiava in due set: ora l’attende la sfida con la vincente dell’incontro tra la bielorussa Aljaksandra Sasnovic e la statunitense Iva Jovic
“E’ stata una partita positiva. Non era facile, lei gioca un buon tennis e aveva già fatto tre partite. È una giocatrice alla quale piacciono molto i campi veloci, anche in Australia aveva giocato bene, e sapevo che poteva rappresentare un turno pericoloso. Inoltre, è sempre difficile giocare il primo turno in uno Slam, c’è più tensione e si deve ancora prendere ritmo e confidenza con le condizioni. Sono rimasta sorpresa dalla sua potenza, ha dei colpi veramente pesanti, soprattutto col rovescio lungolinea. Ho fatto un po’ fatica all’inizio, ma sono contenta di essere rimasta lì nei punti importanti; credo che questa sia stata la chiave della partita”. Così Jasmine Paolini dopo il successo nella prima partita degli Us Open contro Destanee Aiava.
La qualificata australiana ha comunque costretto la testa di serie numero 7 del tabellone a un complicato tie break nel secondo set. “Più che per il tennis, sono contenta del modo in cui ho gestito certi momenti importanti della partita. Sono rimasta sempre positiva, e credo che questo sia stato l’aspetto più importante della giornata” ha spiegato ancora l’azzurra.
Adesso l’attende la sfida con la vincente dell’incontro tra la bielorussa Aljaksandra Sasnovic e la statunitense Iva Jovic. “Le conosco entrambe. Con la Jovic ho giocato a Indian Wells quest’anno, è una giovane giocatrice in ascesa e, secondo me, ha davvero un ottimo potenziale. Non mi alleno con la Sasnovic da un po’ ma la conosco. Una idea delle avversarie ce l’ho già ma sicuramente la partita va vista e preparata” ha aggiunto Paolini.
La settimana di Cincinnati ha rappresentato il miglior preludio possibile a questi Us Open: “Lì ho ritrovato serenità in campo, sensazioni buone e la positività che mi era un po’ mancata negli ultimi due tornei- ha concluso- Sono contenta di aver giocato diverse partite, questo aiuta per ritrovare fiducia e, di conseguenza, aiuta ad affrontare il torneo successivo. Mi è piaciuto il livello di gioco che ho espresso, spero di riuscire a portarlo anche qui e di farlo con continuità”.
(Foto da X @usopen)
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)