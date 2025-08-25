Tragedia a Gardone Riviera: fingono per gioco di buttarsi sotto le auto, 27enne travolto

Una sfida pericolosa si è trasformata in tragedia a Gardone Riviera, in provincia di Brescia: grave un 27enne investito mentre fingeva per gioco di buttarsi sotto le auto

Una sfida pericolosa si è trasformata in tragedia a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Intorno alle 2.30 della scorsa notte, un gruppo di ragazzi ha iniziato a simulare il tentativo di gettarsi sotto le auto in transito, per sottrarsi all’ultimo momento. Un 27enne irlandese è, però, stato travolto da un veicolo in corsa.

Il giovane è stato prontamente soccorso e trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non risulta in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’hotel Monte Baldo.

L’autista, secondo quanto riferisce La Repubblica “un 54enne turista tedesco risultato negativo ad alcol e narco test”, trovandosi davanti il 27enne impegnato nella prova di coraggio, non è riuscito ad impedire l’impatto. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Salò che hanno identificato i ragazzi, tutti poco più che ventenni, e avviato gli accertamenti del caso.

