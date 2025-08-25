Su Rai 2 “Elsbeth” con gli episodi “Ho una piccola lista” e “Festa del Ramen”

Su Rai 2, lunedì 25 agosto, alle 21:20, in prima visione assoluta l’ultimo appuntamento con la seconda stagione della serie poliziesca “Elsbeth”
Su Rai 2, lunedì 25 agosto, alle 21:20, in prima visione assoluta l’ultimo appuntamento con la seconda stagione della serie poliziesca “Elsbeth”, spin-off dei legal drama “The good wife” e “The good fight”. Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni che mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York a incastrare pericolosi criminali. Nell’episodio dal titolo “Ho una piccola lista”, ancora scossa dalla vicenda Crawford, Elsbeth si rimette al lavoro seguendo il caso dell’omicidio di un principe di una casa reale europea. Affronterà Rod, un giovane uomo molto ricco e annoiato che non gliela racconta giusta.
Nell’episodio “Festa del Ramen”, nel carcere dove viene rinchiusa, Elsbeth incontra molte delle persone che ha contribuito a far arrestare per omicidio. Poco dopo il suo arrivo, trova Alex, la prima delle sue “vittime”, morto in biblioteca accoltellato alle spalle. Elsbeth non può fare a meno di indagare sulla sua morte, mentre fuori dalla prigione Wagner cerca disperatamente un modo per farla uscire prima che Kaya parta per la sua nuova avventura nella task force speciale del dipartimento del capitano Kershaw.
“Elsbeth – seconda stagione”, episodi “Ho una piccola lista”; “Festa del Ramen”
Con Carrie Preston, Carra Patterson, Wendell Pierce.