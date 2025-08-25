Serata western su Rai Movie con “L’oro di Mackenna”: la trama del film

Un grande classico del cinema western per la serata di Rai Movie dedicata al genere: lunedì 25 agosto, alle 21.10, va in onda “L’oro di Mackenna”

Un grande classico del cinema western per la serata di Rai Movie dedicata al genere: lunedì 25 agosto, alle 21.10, va in onda “L’oro di Mackenna”. Nella bisaccia di un vecchio apache lo sceriffo Mackenna trova una mappa: le indicazioni dovrebbero condurre a un enorme giacimento d’oro, nascosto in un canyon segreto. Ma l’uomo è scettico, e distrugge il documento. Un gruppo di banditi però è convinto che quel luogo esista: lo sceriffo viene catturato e costretto a condurli alla miniera, grazie alle indicazioni che comunque si ricorda.

Al gruppo si uniscono diversi avventurieri, ma gli apache proteggono il luogo per loro sacro, e ci sarà da combattere. Cast di prim’ordine e sequenze spettacolari per un film di culto, con Gregory Peck e Omar Sharif molto affiatati. Le musiche del film sono di Quincy Jones.

“L’oro di Mackenna” (Mackenna’s Gold, Usa 1969) di J. Lee Thompson, con Gregory Peck, Omar Sharif, Camilla Sparv, Telly Savalas.