Ryanair ricorrerà in appello contro la maxi sanzione dell’AGCM

Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha incaricato i propri legali di impugnare immediatamente la sanzione infondata di 1,34 milioni di euro inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

Dopo aver fatto perdere due anni di tempo a Ryanair, l’AGCM ora tenta di coprire questo fallimento sostenendo falsamente che semplici documenti interni di reportistica costituiscano un “business plan” di Ryanair per l’Italia, e affermando erroneamente che Ryanair avrebbe “omesso” di fornire tale presunto “business plan” all’AGCM. Ryanair ha collaborato pienamente a questa imbarazzante, ma fallimentare indagine dell’AGCM e farà ricorso per annullare questa sanzione priva di fondamento.

Un portavoce di Ryanair ha dichiarato:

“Il modello di distribuzione diretta al consumatore di Ryanair è stato giudicato dalla Corte d’Appello di Milano, nel gennaio 2024, come “indubbiamente vantaggioso per i consumatori”. I consumatori e i visitatori italiani apprezzano il sito web e l’app mobile di Ryanair, motivo per cui oltre 50 milioni di cittadini/visitatori in Italia SCELGONO ogni anno di volare con le tariffe basse di Ryanair. Ryanair ha inoltre numerosi accordi distributivi sia con agenzie di viaggio online autorizzate (OTA) sia con agenzie di viaggio tradizionali italiane, che garantiscono trasparenza dei prezzi e impediscono ai consumatori di pagare tariffe eccessive.

La multa dell’AGCM di oggi è un disperato tentativo di pubbliche relazioni da parte dell’AGCM per coprire il fallimento della loro “visita” non annunciata presso gli uffici di Ryanair a Dublino nel marzo 2024, durante la quale hanno sprecato così tanto tempo a fotografare la nostra area ricreativa aziendale, da non riuscire a comprendere come funziona la più grande compagnia aerea low cost d’Europa a beneficio di milioni di consumatori/visitatori italiani. Questo “blitz” dell’AGCM non ha portato alla luce alcun comportamento anticoncorrenziale; quindi, ora hanno inventato questa multa sotto il falso pretesto che Ryanair avrebbe “omesso” di consegnare all’AGCM un “inesistente” business plan. Ryanair attende con impazienza di smascherare il fallimento imbarazzante di questa “indagine” dell’AGCM quando il caso approderà finalmente in Tribunale. Faremo anche ricorso contro questa sanzione infondata e guidata da logiche di pubbliche relazioni, che siamo certi sarà annullata dai giudici. Nessuno si lascerà ingannare da questo patetico tentativo dell’AGCM di multare Ryanair dopo che il loro “blitz pomeridiano” è fallito in modo così clamoroso.”