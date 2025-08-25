Il film “A Hard Day” in prima visione assoluta su Rai 4: la trama

Il thriller sudcoreano presentato alla Quinzaine del 67° Festival di Cannes “A Hard Day” in prima visione assoluta su Rai 4: la trama

Racconta 24 ore della vita del detective Go Geon-soo: è il film “A Hard Day” (2014), un adrenalinico poliziesco sudcoreano in prima visione assoluta, in onda lunedì 25 agosto alle 21.20 su Rai 4.

Il poliziotto sta attraversando un periodo infausto: sta divorziando dalla moglie, gli Affari Interni stanno indagando su una questione che riguarda la sua squadra e, mentre sta andando al funerale di sua madre, investe un passante. Invece di denunciare l’accaduto, Go nasconde il corpo dello sconosciuto nella bara della mamma, dando origine a una serie di circostanze sempre più imprevedibili e drammatiche. Ritmo irrefrenabile e sceneggiatura a orologeria per un thriller originale e carico di tensione.

Il cinema sudcoreano si dimostra ancora una volta molto attento a unire la qualità autoriale con una sapiente padronanza delle regole dell’intrattenimento. Presentato al 67° Festival di Cannes nella Quinzaine des Réalisateurs, “A Hard Day” ha ottenuto un grande successo di pubblico in Corea, dove ha vinto numerosi premi nei festival nazionali, vantando inoltre un numero consistente di rifacimenti in diversi Paesi.