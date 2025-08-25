“I molti santi del New Jersey” stasera su Rai 5: la trama

Il prequel della serie cult “I Soprano”: è “I molti santi del New Jersey”, per la regia di Alan Taylor, in onda lunedì 25 agosto alle 21.15 su Rai 5
Il prequel della serie cult “I Soprano”: è “I molti santi del New Jersey”, per la regia di Alan Taylor, in onda lunedì 25 agosto alle 21.15 su Rai 5. Dickie Moltisanti emerge nella malavita di Newark, tra conflitti familiari e legami con la famiglia Soprano, di cui diventa il mentore del giovane Anthony. Nel frattempo, le proteste afroamericane scuotono la città, mettendo in discussione il dominio italoamericano nel crimine organizzato. Nel cast, Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini.