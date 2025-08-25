DJ PHIIL pubblica il suo nuovo singolo “Ethereal”

DJ PHIIL, DJ e producer italiano, pubblica il suo nuovo singolo intitolato “Ethereal”, disponibile online su tutte le piattaforme digitali

“Ethereal” nasce da un viaggio personale tra ricordi, emozioni e un legame speciale con il passato, interpretato attraverso sonorità Techno travolgenti che trascendono il tempo e lo spazio. Con questo brano, DJ PHIIL rende omaggio alle proprie radici, confermando il suo desiderio di emozionare e unire le persone attraverso la sua musica.

Il singolo segue altri recenti rilasci dell’artista, tra cui “Destino”

(YHV Records), “Lose Control”, “Only Phiil EP” (Blanco y Negro Music), “Bring It Back” e “Unavi” (The Acid Mind Recordings).

DJ PHIIL commenta così il suo nuovo singolo “Ethereal”:

“Ci sono momenti o persone nella vita che ci lasciano qualcosa: emozioni, ricordi astratti e concreti. Posso dire che mio padre mi ha lasciato l’amore per la musica e un giradischi Minerva (degli anni ’70), ancora funzionante, insieme a circa 200 dischi che ascolto ancora oggi. Grazie a lui sono diventato un DJ.

Il mio nuovo singolo, ETHEREAL (Etereo), è dedicato a mio padre e al nostro legame. La copertina del brano raffigura uno dei suoi ultimi saluti, solare e sorridente, tra le montagne che amava”.