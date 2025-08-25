Da Barbero a Zerocalcare: decine di video a sostegno della missione a Gaza di Global Sumud Flottilla

Da Zerocalcare a Barbero e i Subsonica: si moltiplicano i video a sostegno della missione a Gaza di Global Sumud Flottilla

Interrompere l’isolamento di Gaza, spezzare l’assedio che da 20 mesi sta riducendo l’intera popolazione allo stremo, mettere fine al blocco navale imposto e consegnare aiuti umanitari. Sono questi gli obiettivi alla base della missione di Global Sumud Flottilla, un’iniziativa nonviolenta che parte dal basso e coinvolge attivisti, medici, artisti, giuristi, religiosi e marinai di tutto il mondo. Tra le personalità che hanno aderito sono presenti Greta Thumberg e Susan Saradon. Il 31 agosto decine di imbarcazioni salperanno da Barcellona. La seconda partenza avverrà da Tunisi il 4 settembre.

“Da 18 anni Gaza è sottoposta a un assedio illegale via mare, terra e aria. La nostra risposta sarà una flotta di barche cariche di aiuti umanitari che, in azione simultanea, tenteranno di rompere il blocco con un’azione diretta e nonviolenta per aprire un corridoio umanitario. Una missione concreta, solidale e soprattutto urgente”, scrivono gli organizzatori.

ACCENDERE I RIFLETTORI SULLA MISSIONE

In questi giorni, si moltiplicano i video social di personaggi celebri a supporto della missione, brevi clip per accendere i riflettori su quanto verrà messo in piedi e garantire maggiore attenzione e conseguente tutela in caso di pericolo o di ipotetici attacchi. Tra le personalità intervenute: i Subsonica, Zerocalcare, Alessandro Barbero, Anna Foglietta, Marco Bocci, Le Coliche, Alessandro Gassmann, Frankie Nrg-Mc, Claudio Santamaria, Alessandro Di Battista, Giovanni Storti, Gemitaiz, Shade, i Patagarri ed Elena Sofia Ricci. Di seguito qualche video. I restanti sono sulla pagina Instagram Global Sumud Flottilla Italia. “Sumud è una parola araba, vuol dire resilienza, capacità di resistere e di tenere duro, di sopportare tutto”, dice il professor Barbero nel suo video. Si può contribuire donando a questo link.

