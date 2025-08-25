“Camper” su Rai 1 questa settimana va dalla Lomellina a Gallipoli

Dalla Lomellina a Gallipoli passando per Numana, Alatri e il Parco Archeologico Terme di Baia a Bacoli: la settimana del programma “Camper” su Rai 1

Continua il racconto dell’estate grazie a “Camper”, il programma di Rai 1 che porta in tv le vacanze del Bel Paese con leggerezza, curiosità e passione. Alla guida del viaggio, come sempre, Peppone Calabrese. Da lunedì 25 a venerdì 29 agosto ancora una settimana ricca di sorprese con Marco Di Buono, che sarà nel cuore della Lomellina, tra le atmosfere autentiche di Castello d’Agogna, piccolo comune rurale in provincia di Pavia, dove la cucina, la campagna e i ritmi lenti sanno ancora sorprendere e un finale nel verde dell’Appennino pavese a Varzi.

Elisa Silvestrin mostrerà come vivere al meglio le coste più amate dell’estate italiana: da Gallipoli, perla dello Ionio in provincia di Lecce, a Punta Prosciutto e San Pietro in Bevagna, sul litorale di Manduria in provincia di Taranto, per poi approdare in Sardegna, tra le splendide spiagge di Budoni e San Teodoro. Lorenzo Branchetti si immergerà tra storie di borghi e identità forti: da Alatri, in provincia di Frosinone, a Sezze, nel cuore dell’Agro Pontino, passando per Orgosolo e Posada, nell’entroterra della provincia di Nuoro, per concludere con arte e tradizione a Tempio Pausania, nel nord della Sardegna. Cristina Rinaldi proverà l’aperitivo a cavallo come esperienza sensoriale e sociale, a Numana, nella provincia di Ancona, e nella vivace movida di Sirolo.

Gloria Aura Bortolini aprirà uno spiraglio nuovo sul paesaggio incantato della Puglia: il suo itinerario farà tappa tra gli ulivi secolari del giardino botanico Lama degli Ulivi, a Monopoli, in provincia di Bari, tra spiritualità e biodiversità. Annalisa Baldi racconterà l’Italia che rievoca e celebra: alla suggestiva Festa Celtica di Courmayeur, in Valle d’Aosta e giù fino al centro al Roll Fest di Bracciano, in provincia di Roma. Daria Luppino condividerà con il pubblico momenti di silenzio e meditazione al Santuario della Madonna Addolorata di Castelpetroso, in provincia di Isernia e mentre Valentina Caruso esplorerà la bellezza e la cultura del Parco Archeologico Terme di Baia a Bacoli a due passi da Napoli.

Angela Achilli racconterà il concerto di Cristina D’Avena mentre Marco Scorza svelerà mercatini e tendenze da non perdere di vista, tra il centro storico di Siracusa e la creatività salentina di Tricase, in provincia di Lecce, alla ricerca di pregiati esempi di artigianato da indossare. In studio tra curiosità e gusto, spazio agli appuntamenti gastronomici della cucina di Camper, alla salute ma anche agli animali, con Mia Canestrini che tornerà a svelare i segreti della fauna delle montagne d’Abruzzo. Tra gli ospiti di Peppone questa settimana tanta musica: dal Piotta al belcanto di Piero Mazzocchetti.