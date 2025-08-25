Una settimana lungo la Valle del Tronto, tra il mare Adriatico e i Monti Sibillini: “Camper in viaggio” su Rai 1 questa settimana arriva nelle Marche

Le avventure di “Camper in viaggio” continuano in una regione affascinante come le Marche. Da lunedì 25 a venerdì 29 agosto, alle 11.30 su Rai 1, Tinto e Alessia Mancini, con il supporto del professor Umberto Broccoli, andranno infatti a esplorare un tratto particolare del territorio marchigiano: la Valle del Tronto, che si snoda lungo il fiume omonimo nella provincia di Ascoli Piceno.

Uno scenario incantato in cinque tappe. Si partirà da Grottammare, magnifico borgo tra mare e collina che ha dato i natali a Papa Sisto V. Sarà poi la volta di Offida, altra terrazza affacciata sull’Adriatico dove i conduttori avranno modo di scoprire i segreti di una tradizione antica: quella del tombolo.

Uno dei momenti più suggestivi del viaggio nelle Marche sarà la Quintana di Ascoli, storica rievocazione medioevale che coinvolge tutti i quartieri della città che si sfidano in una giostra cavalleresca, con Tinto che dovrà fare lo sbandieratore a modo suo, con tanto di costume d’epoca.

Si proseguirà alla volta di San Benedetto del Tronto per esplorare la Riviera delle Palme dove, da un’imbarcazione storica, Alessia cucinerà il classico brodetto alla sanbenedettese con un marinaio di lungo corso.

Il viaggio si concluderà nel borgo di Ripatransone per un momento dedicato alle sfide tra i due conduttori, i quali, dopo aver gareggiato con la zipline in un parco avventura, si misureranno in una sfida a colpi di olive ascolane: Alessia e Tinto, con l’aiuto della cuoca Ilaria Cappellacci (che sarà tutor e giudice di questa gara), dovranno infatti realizzare la ricetta originale delle olive più famose d’Italia.