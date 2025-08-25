Anche Tajani interviene sulla polemica Salvini-Macron

Guerra in Ucraina, Tajani: “Salvini? La forza delle idee conta più della violenza delle parole. La politica estera la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri”

“Se si devono far valere delle ragioni, si vince con la forza delle idee”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani alle tv a margine del Meeting di Rimini sulla polemica fra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente francese Emmanuel Macron.

“Io- osserva- uso sempre toni calmi ma bisogna sempre ricordare che la forza delle idee in politica conta più della violenza delle parole. Quindi se si vuole vincere bisogna far vincere la forza delle idee”. Tajani conclude: “La politica estera la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri”.

TAJANI: “OMAGGIO A POPOLO ED ESERCITO CHE DIFENDONO LIBERTÀ”

“In occasione della Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina, rendiamo omaggio alla forza e al coraggio del suo popolo e del suo esercito, che da oltre tre anni difendono con determinazione la loro libertà e identità nazionale. Lo facciamo illuminando anche quest’anno la facciata della Farnesina con i colori della bandiera ucraina. Un’iniziativa che coinvolgerà anche il Colosseo, a dimostrazione della vicinanza del popolo e delle Istituzioni italiane nei confronti degli amici ucraini”. Così su X Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)