Una 23enne denuncia: sono stata molestata al Policlinico Umberto I

Molestata al Policlinico Umberto I: sui social la denuncia di una 23enne. Il racconto della ragazza in un video diventato virale

Il mondo dei social come mezzo di denuncia di situazioni infelici. Una 23enne ha pubblicato su TikTok un video in cui racconta di una molestia subita al Policlinico Umberto I di Roma. La ragazza, Marzia Sardo, si è recata in ospedale lo scorso 21 agosto per effettuare alcuni accertamenti al Pronto Soccorso. Durante una tac per valutare le cause di una forte emicrania è, però, successo l’impensabile.

COSA È SUCCESSO IN OSPEDALE

In lacrime, la ragazza racconta di aver dovuto togliere orecchini e mascherina – indossata per sospetto Covid – per via del ferretto. Una consuetudine che ha portato Marzia a chiedere: “Devo togliere anche il reggiseno perché ha il ferretto?”. Dopo una prima risposta negativa da parte dell’operatore, la 23enne si sente dire la frase: “Certo, se lo vuoi togliere ci fai felici tutti”. In sala erano presenti altri colleghi uomini.

IL POLICLINICO HA APERTO UN’INDAGINE INTERNA

Il fatto è avvenuto intorno alle 21 e la 23enne ha promesso di recarsi all’Ufficio reclami dell’ospedale. Secondo quanto scrive La Repubblica, il Policlinico Umberto I ha aperto un’indagine interna. Intanto, sui social, alcuni criticano la 23enne per la reazione mostrata nel video e l’accusano di esporsi per visibilità visto che è una studentessa di recitazione. Sui social, così, Marzia ribadisce: “No, non era uno scherzo. Sì, quello che mi è accaduto è vero. Non stavo fingendo”.

“Siamo stanche, siamo arrabbiate, vogliamo solo essere rispettate e sentirci al sicuro”, ha sottolineato pubblicando il video.

