Taron Egerton è “Robin Hood – L’origine della leggenda” su Rai Movie: la trama

Taron Egerton è “Robin Hood – L’origine della leggenda”. Nel cast Jamie Foxx e Jamie Dorman, la trama del film

Un classico dell’avventura rivisitato in chiave action va in onda su Rai Movie domenica 24 agosto alle 21.10: “Robin Hood – L’origine della leggenda”. Robin è il giovane lord Loxley, impegnato sul campo di battaglia durante la cosiddetta Crociata dei Re. Prima di far ritorno alla sua terra, Robin fa la conoscenza di un guerriero saraceno che lo salva da morte certa e decide di accompagnarlo nel viaggio di ritorno verso la sua contea, sulla quale spadroneggia il malvagio sceriffo di Nottingham.

Affiancato dal suo amico guerriero e da alcuni ribelli confinati nei boschi, Robin guida una rivolta contro lo sceriffo e il suo esercito. Diretto dal regista vincitore di un BAFTA, Otto Bathurst, “Robin Hood – L’origine della leggenda” propone a un pubblico giovane il mito di Robin Hood cercando di esplorare quella parte della leggenda solitamente trascurata dalle trasposizioni cinematografiche, ovvero gli anni che hanno preceduto la trasformazione di Robin di Loxley nell’eroico Robin Hood. Nel cast, al fianco di Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson e la star di “50 sfumature” Jamie Dorman.