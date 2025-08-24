Su Rai 2 finale di stagione per la serie tv “Will Trent”: la trama

Su Rai 2, domenica 24 agosto, in prima visione, alle 21.55 finale ricco di colpi di scena per Will Trent, la serie basata sui romanzi di Karin Slaughter

Su Rai 2, domenica 24 agosto, in prima visione, alle 21.55 finale ricco di colpi di scena, per la serie basata sui romanzi di Karin Slaughter che racconta le indagini dell’agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI). Il protagonista ha un modo di vestire ricercato, durante le indagini indossa sempre un abito a tre pezzi, soffre di una grave dislessia che ha imparato a gestire, ha adottato un Chihuahua, “Betty”, che è stato abbandonato come lui lo è stato alla nascita. Will Trent ha vissuto un’infanzia difficile e la cosa che desidera più di ogni altra è aiutare gli altri.

Nell’ultimo episodio, “Un brutto carattere e un cuore duro”, quando un agente del dipartimento di polizia di Atlanta scompare, Will esamina la scena del crimine e individua un messaggio segreto che lo riporta sulla strada della giustizia. Nel frattempo, in un crescendo di emozioni, Will si rende conto che le risposte che cercava sulle sue origini sono sempre state davanti a lui. Con Ramón Rodríguez, Erika Christensen, Iantha Richardson, Jake McLaughlin, Sonja Sohn.