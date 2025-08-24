Rapporto FOBAS: qualità del carburante per bunker a livello mondiale stabile

Rapporto FOBAS: la qualità del carburante per bunker a livello mondiale è rimasta sostanzialmente stabile nella prima metà del 2025

Secondo l’ultimo rapporto FOBAS Fuel Insight di LR, la qualità del carburante per bunker a livello mondiale è rimasta sostanzialmente stabile nella prima metà del 2025, nonostante una maggiore diversità di carburanti e normative ambientali più severe.

L’analisi dei carburanti testati dal Fuel Oil Bunkering Analysis and Advisory Service (FOBAS) di LR ha dimostrato che la maggior parte dei carburanti soddisfaceva le specifiche ed era adatta all’uso.

Dei campioni di olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo (VLSFO), il 3,5% era fuori specifica e solo una piccola percentuale era considerata inutilizzabile.

Ad esempio, lo 0,6% dei campioni VLSFO ha superato valori del 95% dello 0,53% del limite di zolfo di 0,50% mm previsto dall’allegato VI della MARPOL.

La stabilità dei sedimenti variava a seconda del porto: alcune località continuavano ad avere problemi, mentre altre fornivano combustibili più stabili.

I combustibili distillati hanno mantenuto prestazioni prevedibili e sono rimasti l’opzione preferita per le operazioni che richiedono un controllo di qualità più rigoroso.

Il rapporto ha evidenziato la crescente diffusione di miscele di biocarburanti a base di FAME, in particolare B30 RF, in porti come Singapore, Algeciras e Anversa.

Ciò è stato supportato dalle decisioni MEPC 83 e ISO 8217:2024, che hanno confermato che le miscele fino al 30% sono trattate come combustibili convenzionali, semplificando la conformità alle normative NOx.

Dal 1° maggio 2025, la designazione del Mediterraneo come Area di controllo delle emissioni di zolfo (SECA) ha introdotto un limite di zolfo dello 0,10%, obbligando gli operatori ad adeguare le strategie di gestione del carburante in preparazione alle norme marittime dell’UE e di FuelEU.

Usman Muhammad, Product Manager di FOBAS, ha dichiarato: “Oggi gli armatori si trovano ad affrontare un panorama dei carburanti più complesso che mai. Le nostre ultime scoperte dimostrano che la qualità rimane elevata e la conformità rigorosa, ma anche che il successo dipende sempre più da test proattivi, da processi decisionali basati sui dati e da una stretta collaborazione tra fornitori e operatori. Questo approccio sarà essenziale nell’accelerazione della transizione del settore verso carburanti a basse e zero emissioni di carbonio”.

Il programma FOBAS Fuel Insight viene pubblicato due volte l’anno e condivide i risultati del team FOBAS sulla qualità del carburante e sull’esperienza operativa.