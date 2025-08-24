L’oroscopo di oggi, domenica 24 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 24 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna in Leone scende in campo, per darci manforte nelle delicate dinamiche di coppia. Energia, entusiasmo e vitalità, tipici dell’elemento Fuoco. Ottimale oggi per divertirci, rinsaldare la relazione, rappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione.
Toro
Procediamo con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c’è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva, la consueta calma potrebbe venire meno.
Gemelli
Soli per vocazione. Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità, e la voglia di spendere soltanto per il gusto di farlo è fortissima. Come resistere?
Cancro
Studiamo un piano per assolvere le incombenze pratiche. Se ci muoviamo decisi, riusciamo a superare le difficoltà, a onorare i nostri impegni con efficacia. Teniamo gli occhi aperti, guardando con disincanto la realtà, per trovare risposte in ciò che ci circonda.
Leone
Tante stelle a favore che sostengono la Luna, le quali ci forniscono determinazione, intuito e capacità di gestire eventuali diatribe e ostinazioni familiari. Mantenendoci centrati, riusciamo ad avanzare con passo sicuro. In società, fra gli amici, ci facciamo notare.
Vergine
La buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Risolviamo una questione delicata o un imprevisto nell’ambiente di lavoro, con efficienza e senso pratico.
Bilancia
È un giovedì tutto da vivere, grazie al sestile della Luna con Marte. Un’energia solare ci rende più dinamici, seducenti e accattivanti che mai. In gruppo ritroviamo il buonumore, recuperiamo sicurezza nel nostro fascino e risaliamo la china a grandi passi.
Scorpione
Possiamo lamentarci con la Luna, se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la nostra voglia di attenzioni e visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà, nonostante il disfattismo dell’umore: non è salutare continuare a rimuginare.
Sagittario
I trigoni della Luna e di Mercurio sono un toccasana per i rapporti sociali. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico ritrovato. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da raggiungere, tenendo presente la realtà e l’investimento fisico richiesto.
Capricorno
Restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui nostri obiettivi. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d’azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che sentiamo nel cuore.
Acquario
Stare da soli ci fa male, senza un amore generoso di calore perdiamo la bussola, ma per volare, dimentichiamo a terra il pesante bagaglio del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo? Facciamo valere le nostre ragioni.
Pesci
Lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che siamo in pace. C’è solo Urano fuori posto, ma in questo vivere nella contraddizione, sperimentiamo un’armonia mai provata.