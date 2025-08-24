Linea Verde Estate oggi su Rai 1 è nella Valle del Chiese

Le tradizioni che resistono: domenica 24 agosto, alle 12.20 su Rai 1, a “Linea Verde Estate” Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio, si trasferiranno nella Valle del Chiese

Parteciperanno ad una tradizione di montagna che resiste sempre uguale al trascorrere del tempo e all'incalzare della modernità: a Cimego, presso una caratteristica malga, il rito dell'alpeggio, ovvero il trasferimento del bestiame ai pascoli in alta quota, e la produzione di prelibati formaggi. Un paesaggio che racconta di epoche passate: a Bondone, su uno sperone roccioso a picco sulle acque del Lago d'Idro, il fascino di Castel San Giovanni le cui origini risalgono all'inizio del Cinquecento.

Un nuovo modo per scoprire e vivere il territorio: in Val di Daone, tra gole, forre e cascate, l’originale esperienza dell’Acroriver, nuova disciplina sportiva che combina arrampicata e percorso avventura. Un mestiere tramandato di generazione in generazione: a Bondone, la storia e il recupero dell’antica arte dei carbonai per la trasformazione della legna in carbone vegetale. Una tipica tonalità rossastra dei chicchi delle sue pannocchie, un prodotto unico e versatile, un’elevata digeribilità: alla scoperta di una delle eccellenze gastronomiche più riconosciute del Trentino, la farina gialla di Storo. I “profumi” della terra: a Borgo Chiese, con Nathan, la coltivazione, la raccolta e l’essiccazione delle erbe officinali. Un patrimonio da difendere: a Cimego, gli “Orti Giudicaresi”, lo scambio delle antiche sementi per la conservazione della biodiversità, la promozione dell’agricoltura locale e l’insegnamento delle pratiche sostenibili. Gran finale: a Storo, in un tipico agriturismo, una sfiziosa competizione a base di polenta.