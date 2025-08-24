In libreria “La sfinge nera e altre storie antiche” di Gianni De Luca

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali per Edizioni NPE “La sfinge nera e altre storie antiche” di Gianni De Luca

Gianni De Luca ci conduce in un affascinante viaggio attraverso la Storia. Dalle avventure ambientate in Yemen e tra i Vichinghi, alle storie epiche ispirate all’antico Egitto, passando per le narrazioni bibliche e le imprese degli Etruschi. Undici opere che testimoniano l’evoluzione artistica del maestro, dalla linea sottile degli esordi alla maestria nel chiaroscuro e nella composizione delle scene più mature. Ogni pagina è un capolavoro di dettagli e di accuratezza storica, frutto di una grande espressione artistica e di una profonda passione per il passato. Questa pubblicazione presenta inoltre una particolarità: alcune delle opere raccolte all’interno non erano mai state pubblicate in un volume da libreria prima d’ora, abbiamo recuperato le tavole originali e scansionato ogni singola pagina, per consentire a tutti di godere della straordinaria arte di un maestro indiscusso.