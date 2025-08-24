Fognini e Magnini si uniscono al cast di Ballando con le Stelle

Il cast di Ballando con le stelle aggiunge altre due star, questa volta dello sport. Fabio Fognini e Filippo Magnini sono stati annunciati come concorrenti

Il cast di Ballando con le stelle aggiunge altre due star, questa volta dello sport. Fabio Fognini e Filippo Magnini sono stati annunciati come concorrenti della nuova edizione del programma – la ventesima – di Rai 1, in partenza il 27 settembre. Ennesimo colpaccio di Milly Carlucci che, qualche settimana fa, aveva annunciato la presenza di Barbara D’Urso, a lungo lontana dai riflettori televisivi. I due nomi fatti nelle ultime ore si aggiungono a un cast composto già da Martina Colombari, Marcella Bella, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Rosa Chemical e Maurizio Ferrini aka la signora Coriandoli.

“Milly, arrivo”, dice Magni in un video social girato nell’ambiente a lui più familiare: una piscina. Dal campo da tennis, Fognini, invece, dice: “Lo so, mi vedete ancora vestiti da tennis che è la mia vita. Quest’anno, però, ho deciso di scendere in pista. Vi prometto che ci metterò tanta passione, allegria e spero di azzeccare qualche passo“.

