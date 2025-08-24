Femminicidio a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno: arrestato l’ex compagno della vittima

Ennesimo femminicidio a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Una donna di 47 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. I carabinieri che hanno rinvenuto il corpo indagano per ricostruire quanto accaduto.

I militari erano alla ricerca dell’ex compagno della donna di cui si erano perse perse le tracce. Sono stati proprio i parenti del 36enne – preso in serata- ad allertare le forze dell’ordine perché non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia. Secondo quanto emerge, l’uomo si trovava ancora a Montecorvino Rovella.

Da una prima ricostruzione, la relazione era stata interrotta da poco tempo. Questa mattina la discussione che ha portato all’aggressione. La 47enne lascia tre figli avuti da una precedente relazione.