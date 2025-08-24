Expedition e Fosun uniscono le forze per nuovo farmaco

Shanghai Fosun Pharma tramite la controllata Fosun Pharma Industrial ha siglato un accordo di licenza con Expedition Therapeutics, azienda biotech Usa

Shanghai Fosun Pharma tramite la controllata Fosun Pharma Industrial ha siglato un accordo di licenza con Expedition Therapeutics, azienda biotech Usa fondata nel marzo 2024 sostenuta da Venrock, BVF Partners e Lake Bleu Capital.

Questo accordo concede a Expedition i diritti per sviluppare, produrre e commercializzare la molecola nota come XH-S004 al di fuori di Cina continentale, Hong Kong e Macao. Fosun mantiene i diritti nei territori esclusi.

L’intesa prevede per Fosun un pagamento iniziale e milestone legati allo sviluppo fino a 120 milioni di dollari, e fino a 525 milioni di dollari aggiuntivi legati alle vendite nel caso di successo commerciale, per un valore potenziale complessivo di 645 milioni di dollari.

Meccanismo d’azione e potenziali applicazioni terapeutiche

XH-S004 è una piccola molecola somministrata per via orale che agisce come inibitore selettivo dell’enzima dipeptidil peptidasi-1 (DPP-1), noto anche come catepsina C. Questo enzima, espresso principalmente nei neutrofili e in altri granulociti, è responsabile dell’attivazione di una famiglia di proteasi seriniche (elastasi neutrofila, proteinasi 3, catepsina G) che svolgono un ruolo centrale nei processi infiammatori e nel rimodellamento tissutale.

L’inibizione di DPP-1 impedisce l’attivazione di queste proteasi durante la maturazione dei neutrofili nel midollo osseo, riducendo così il potenziale lesivo degli enzimi rilasciati nei siti di infiammazione cronica. Ciò si traduce in una riduzione del danno strutturale delle vie respiratorie, del muco eccessivo e dell’esacerbazione dei sintomi respiratori.

Questo meccanismo è già stato validato clinicamente da molecole della stessa classe, come brensocatib, che ha dimostrato di ridurre il tasso di riacutizzazioni nella bronchiectasia non fibrosi-cistica e ha ottenuto approvazione regolatoria negli Stati Uniti nel 2025.

XH-S004 è in fase II di sviluppo clinico in Cina per la bronchiectasia e in fase 1b per la bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), una patologia caratterizzata da infiammazione cronica e distruzione parenchimale in cui l’iperattività neutrofila ha un ruolo rilevante. Altre potenziali aree di sviluppo, sulla base della biologia del target, includono fibrosi polmonare, asma grave e patologie infiammatorie sistemiche ad alta componente neutrofila, sebbene tali indicazioni richiedano ulteriori conferme cliniche.

Strategia e trend emergenti

L’accordo rappresenta la prima operazione pubblica di Expedition Therapeutics, la quale ha fatto dell’in-licensing di molecole cinesi una strategia chiave per introdurre nuovi farmaci sul mercato globale. L’azienda si colloca tra le numerose biotech nate in tempi recenti attorno a candidati terapeutici sviluppati in Cina, seguendo un trend in rapida crescita.

Prospettive future

L’intesa con Expedition assume un forte significato strategico: per Fosun significa monetizzare la propria ricerca domestica senza dover affrontare direttamente i costi e le complessità normative internazionali, mentre per Expedition rappresenta l’occasione per valorizzare un candidato altamente innovativo nel settore delle malattie respiratorie infiammatorie, rispondendo a bisogni clinici ancora insoddisfatti.