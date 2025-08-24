Eva Grimaldi e Claudio Insegno in scena con “Anime in affitto”

Tra gli appuntamenti imperdibili del Todi Festival 2025 spicca “Anime in Affitto”, l’attesissima anteprima nazionale che andrà in scena giovedì 4 settembre

Una grande attesa, un cast d’eccezione e un’anteprima nazionale che promette emozioni, riflessioni e tanto divertimento.

Al Todi Festival 2025 un appuntamento imperdibile: giovedì 4 settembre 2025 alle ore 21.00 sul palco del suggestivo Teatro Nido dell’Aquila (Via Paolo Rolli, 12 – Todi (PG), Eva Grimaldi e Claudio Insegno porteranno in scena “Anime in Affitto”, una commedia brillante che indaga con profondità e ironia le seconde possibilità della vita, il destino e l’amore.

Scritta da Claudio Insegno e Step Minotti, con la regia dello stesso Insegno, “Anime in Affitto” è una pièce vivace e toccante che segue le vicende di Alberto e Bea, una coppia che, dopo essere finita in coma, si ritrova sorprendentemente……in Paradiso. Qui, davanti a Dio, sono costretti a confrontarsi con i propri errori e le scelte compiute. Ma il destino offre loro una seconda possibilità: si reincarnano, perdendo la memoria del passato, per rinascere come Beppe e Rita. Il loro nuovo cammino li riunirà ancora una volta, portandoli a vivere – tra ironia, scontri e tenerezze – un percorso alla scoperta del vero significato dell’amore e della crescita personale.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza teatrale, le musiche originali di Bungaro e Max Calò, e le voci straordinarie di Franco Mannella e Monica Ward, che arricchiscono lo spettacolo con intensità e autenticità.

Prodotto da MAXIMO EVENT di Nicolò Innocenzi, “Anime in Affitto” si preannuncia come uno dei titoli più attesi della stagione teatrale 2025/2026, segnando un debutto che unisce qualità artistica, profondità tematica e grande appeal popolare.