Un viaggio attraverso i Passi alpini, il Canton Vallese e il ghiacciaio Aletsch: il programma “Dreams Road 2025” su Rai 2 oggi è in Svizzera

“Dreams Road 2025” arriva nel cuore delle Alpi con un episodio che celebra le grandi strade di montagna, i paesaggi mozzafiato e le eccellenze naturali della Svizzera. Domenica 24 agosto alle 16.10 su Rai 2, il viaggio di Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni partirà dai celebri Passi alpini, dove ogni curva regala scenari spettacolari e dove la guida diventa pura passione per ogni motociclista.

Si entrerà poi nel Canton Vallese, un territorio che racchiude alcune delle meraviglie naturali più imponenti d’Europa. Protagonista assoluto di questa tappa sarà l’imponente ghiacciaio dell’Aletsch, il più grande d’Europa e patrimonio Unesco, monumentale simbolo della forza della natura e della sua fragile bellezza. Le immagini realizzate tra cime, creste e valli racconteranno un paesaggio al limite del surreale, dove ghiaccio, roccia e cielo si fondono in un quadro in continuo movimento.

Il viaggio proseguirà poi verso Briga, Martigny, Losanna – sede del Comitato olimpico internazionale, dove sport e cultura si intrecciano sulle rive del Lago Lemano – e, infine, Ginevra, capitale diplomatica del mondo. Chiuderà l’episodio un incontro esclusivo con Jorge Viegas, presidente della Federazione internazionale motociclistica, per uno sguardo sul futuro della moto e sul significato profondo del viaggiare su due ruote.