Dermatite atopica di testa e collo: tralokinumab ottima opzione di cura

Dermatite atopica di testa e collo: tralokinumab efficace nelle forme moderate-gravi secondo i dati dello studio TRACE

Secondo l’analisi ad interim dello studio osservazionale internazionale TRACE, tralokinumab, anticorpo monoclonale IgG4 che inibisce selettivamente l’interleuchina-13, si conferma efficace anche nel trattamento della dermatite atopica (AD) localizzata a volto e collo, un’area difficile da trattare, presente in oltre il 70% dei pazienti con forme moderate-gravi.

L’analisi, presentata in forma di Poster durante la DDERM 2025 NP/PA CME Conference, organizzata dalla Dermatology Education Foundation a Las Vegas, Nevada, ha incluso pazienti adulti con coinvolgimento di volto, cuoio capelluto e collo al basale, trattati fino a 9 mesi con tralokinumab in setting di real-world.

La dermatite atopica che coinvolge testa e collo (H&N AD) rappresenta una condizione particolarmente invalidante, che comporta stigma sociale, imbarazzo e impatto significativo sulla qualità di vita e sulla salute mentale dei pazienti. Nello studio TRACE – una coorte prospettica a singolo braccio condotta in diversi Paesi su pazienti adulti con AD trattati con tralokinumab secondo le indicazioni locali approvate – il coinvolgimento dell’area H&N è stato riscontrato nel 79,5% dei pazienti al basale (540 su 679).

Disegno dello studio TRACE: contesto real world

Lo studio TRACE è un’indagine prospettica, non interventistica, multicentrica a coorte singola, condotta su pazienti adulti con AD moderata grave trattati con tralokinumab secondo le indicazioni nazionali tra novembre 2021 e luglio 2023. L’analisi intermedia è stata riferita al 15 ottobre 2023. Alla baseline, il 79,5 % dei pazienti (655/824) presentava AD in regione testa e collo; l’età media era di 42,1 anni, con durata media della malattia di 20,6 anni; il 53 % erano uomini e il 76,6 % di etnia bianca.

Risultati clinici e qualità di vita

A 3 mesi di trattamento, la percentuale di pazienti con lesioni in regione testa e collo si è ridotta al 67,2%, per poi scendere al 52,1% dopo 9 mesi di terapia. Le riduzioni sono coerenti sia in pazienti naïve a dupilumab (50,0 %) sia in quelli precedentemente trattati con dupilumab (57,1 %).

I dati sugli indici di gravità e qualità di vita confermano miglioramenti clinicamente rilevanti: la percentuale di pazienti con IGA (Investigator Global Assessment) pari a 0/1 (chiaro/quasi chiaro) è aumentata dall’1,4% al basale al 33,6% a 3 mesi, al 48,4% a 6 mesi e al 57,4% a 9 mesi. Parallelamente, la percentuale di pazienti con IGA 4 (forme più gravi) è passata dal 37,7% iniziale a 4,7 % a 3 mesi, fino a 2,0 % a 9 mesi. Tra i pazienti con IGA ≥2 al basale, la risposta clinica (riduzione ≥2 punti) è stata ottenuta dal 46,4% a 3 mesi, dal 59,1% a 6 mesi e dal 71,6% a 9 mesi.

Anche gli esiti riferiti dai pazienti (PROs, Patient-Reported Outcomes) mostrano miglioramenti sostenuti. Tra coloro con DLQI ≥ 6 alla baseline, la riduzione di almeno 6 punti si osserva nel 57,9 % a 3 mesi, nel 63,6 % a 6 mesi e nel 74,4 % a 9 mesi.

Il punteggio medio riferito al prurito (Peak Pruritus, PP-NRS) è sceso da 6,4 al basale a 4,2 a 3 mesi, a 3,5 a 6 mesi e a 3,3 a 9 mesi.

Il punteggio medio riferito al sonno (Sleep-NRS) è passato da 5,2 a 2,8 a 3 mesi, per poi stabilizzarsi a 2,3 a 6 e 9 mesi.

Fra i pazienti con qualità di vita (DLQI) ≥6 al basale, oltre la metà ha ottenuto una riduzione ≥6 punti del punteggio: 57,9% a 3 mesi, 63,6% a 6 mesi e 74,4% a 9 mesi. Miglioramenti simili sono stati osservati anche nei sottogruppi di pazienti naïve o già trattati con dupilumab, nonostante una maggiore severità al basale nei pazienti naïve.

Conclusioni

I dati real world del TRACE suggeriscono che tralokinumab offra un controllo significativo della dermatite atopica in aree difficili come testa e collo, con miglioramenti della gravità clinica e della qualità della vita fino a 9 mesi, indipendentemente dalla storia terapeutica con dupilumab. Tali evidenze si integrano con i dati di lungo termine degli studi di fase III (ECZTRA 1/2 ed estensione ECZTEND), che mostrano miglioramenti prolungati fino a 4 anni nelle stesse aree anatomiche e correlazione con i benefici sulla qualità di vita

Fonte:

Armstrong A, Ameen A, Bagel J, Festini T, Ivens U, Vittrup I, Pink AE. Real-world Effectiveness of Tralokinumab in Adults with Atopic Dermatitis: Interim Data on Improvements in Patients with Head and Neck Atopic Dermatitis after up to 9 Months of Treatment in the TRACE Study. Skin. 2025;10 Suppl 1:574. doi:10.25251/skin.10.supp.574. leggi