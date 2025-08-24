Compie dieci anni “Carlo (Il Passato è Passato)”, la canzone iconica di Massaroni Pianoforti, che pubblica per l’occasione una nuova versione suonata dal vivo, Carlo sono ubriaco

Compie dieci anni “Carlo (Il Passato è Passato)”, la canzone iconica di Massaroni Pianoforti, che pubblica per l’occasione una nuova versione suonata dal vivo, Carlo sono ubriaco, in compagnia della sua band, con Andrea Massaroni alla chitarra elettrica, Gianmarco Straniero al basso, Nicolò Moschera ai synth, Alessandro Ferrari alla batteria, Alessandro D’Aloisio al sax, oltre allo stesso Gianluca alla chitarra e alla voce.

Da oggi, è possibile ascoltare “Carlo sono ubriaco” sugli store digitali: https://fanlink.tv/massaronipianoforti_carlosonoubriaco

Guarda il video live su YouTube: https://youtu.be/R9RUzBsWGlU?si=XyNveH71rKlKTbrN

“Buon compleanno Carlo – dice Massaroni –, mi ritrovo a festeggiare i tuoi primi 10 anni di età con questa nuova pubblicazione dal vivo e una variante melodica sullo special perché sai, col tempo si cambia, magari si migliora pure come un buon vino che invecchia bene e sì, anche tu sei cresciuta ma rimani sempre una delle mie canzoni più riuscite a livello di consensi (non la migliore, questo lo sai anche tu) ed è per questo che ti ringrazio con l’unico modo che so fare, cantandoti come quella prima volta che mi sei venuta in dono”.

Continua intanto il tour, che vedrà Massaroni Pianoforti sul palco in tre date agostane:

24 ago – San Valentino (PE) – Antica Osteria