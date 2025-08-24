“Bel Ami. Storia di un seduttore” stasera su Rai Storia: la trama del film

Il film di Declan Donnellan e Nick Ormerod “Bel Ami. Storia di un seduttore”, in onda domenica 24 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”

Nella Parigi del XIX secolo un giornalista povero, ma talentuoso riesce a costruirsi una posizione sociale grazie alle sue doti seduttive. È il film di Declan Donnellan e Nick Ormerod “Bel Ami. Storia di un seduttore”, in onda domenica 24 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Tratto dal celebre romanzo di Guy de Maupassant, il film è interpretato dalla star di “Twilight” Robert Pattinson, da Uma Thurman e Christina Ricci.