Dai viaggi di Bergoglio all’apertura dell’Anno Santo: a “Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3, l’eredità spirituale di Papa Francesco

Domenica 24 agosto alle 8.30 su Rai 3 nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura.

Papa Francesco: un’eredità di speranza. Questa puntata sarà dedicata al lascito di Bergoglio e al futuro della Chiesa. Eva Crosetta, da Saxa Rubra, ne parlerà con Alessandra Ferraro, direttrice di Isoradio, ripercorrendo i momenti più significativi dei suoi dodici anni di pontificato, anni caratterizzati da profondi cambiamenti e rinnovamento.

La trasmissione si soffermerà su alcuni cruciali viaggi di Bergoglio, come il primo, a Lampedusa, simbolo di accoglienza e solidarietà, e la visita in Terra Santa. Quest’ultima sarà ricordata dal Card. Pierbattista Pizzaballa.

Un episodio centrale del suo pontificato è stato anche il viaggio negli Emirati Arabi Uniti del 2019, durante il quale Papa Francesco firmò il Documento sulla Fratellanza Umana, un messaggio forte contro muri di odio e violenza. Ma Francesco non ha mai evitato di affrontare temi scomodi, come le diseguaglianze, i conflitti e le ingiustizie del mondo contemporaneo, elevando la preghiera per la pace a vero e proprio grido.

Il programma presenterà anche due suoi interventi che hanno avuto risonanza mondiale e continuano a interrogare questo tempo di guerre.

In chiusura, le parole con cui Bergoglio ha aperto il Giubileo della Speranza, parola chiave del suo pontificato e lasciata in eredità al mondo e al suo successore Leone XIV, in questo Anno Santo.