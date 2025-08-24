Basilica di San Bernardino, Basilica di Collemaggio e la Perdonanza Celestiniana: “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” su Rai 1 oggi è a L’Aquila

È L’Aquila, città ferita e risorta, la protagonista di “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 24 agosto, alle 10.05 su Rai 1.

Lorena Bianchetti guiderà i telespettatori in un percorso emozionante, a partire dalla splendida Basilica di San Bernardino, dove con Stefania Di Carlo, docente di storia della Chiesa, racconterà la storia del territorio e la bellezza della chiesa.

Il cammino proseguirà alla Basilica di Collemaggio, cuore della spiritualità aquilana, strettamente legata alla figura di Papa Celestino V. Ad accoglierla ci sarà don Carmelo Pagano Le Rose per parlare della Perdonanza Celestiniana, primo Giubileo della storia e ancora oggi evento vivo, segno di riconciliazione e speranza per tutti.

Alla Fontana delle 99 Cannelle, luogo identitario per eccellenza, Lorena incontrerà Leonardo De Amicis, musicista e direttore artistico da sempre legato all’Aquila e al messaggio della Perdonanza, per una riflessione sul potere rigenerante della memoria e dell’arte.

Nel corso della puntata, Paolo Balduzzi aggiungerà notizie sulla figura di Celestino all’Eremo di Santo Spirito alla Majella, tra silenzi, natura e spiritualità, uno dei luoghi più mistici dell’Abruzzo.

Roberto Celestri, invece, guiderà lo sguardo dello spettatore a Roma, tra le meraviglie architettoniche e prospettiche di Palazzo Spada.