A Forte dei Marmi in arrivo la mostra “Visioni del fantastico animale e del meraviglioso”

A Forte dei Marmi la collettiva di pittura, scultura, ceramica, fotografia, arti grafiche, visive e digitali “Visioni del fantastico animale e del meraviglioso. Tra mito e realtà”

Dal 31 agosto al 12 settembre 2025, il Museo Ugo Guidi e l’Hotel Logos di Forte dei Marmi, ospitano la mostra “Arte in Viaggio. Maestri di ieri e di oggi a confronto – Visioni del fantastico animale e del meraviglioso. Tra mito e realtà”. Ad esporre, sono stati chiamati dalle curatrici, Marilena Spataro e Laura Luciano, gli artisti: Marcella Bianciardi, Fabrizio Ceccarelli, Riccardo Cervelli, Maurizio Cervellati, Leonardo Ciucci, Riccardo Conti, Margherita Cottone, Angela Crucitti, Eleonora Dalmonte, Giuseppe Emma, Andrea Lecca (Lean), Marco Levi, Alessandro Liotta, Letizia Machetti, Franca Magnolato, Elena Modelli, Leonardo Poli, Michele Poli, Paolo Rossetto, Jacopo Rumignani, Anna Sticco, Paola Tassinari, Renata Venturini, Jackson Villamizar, Mario Zanoni. Tutti nomi noti, di maestri ed emergenti, di alto profilo artistico. In mostra circa 35 opere, di grande suggestione, espressività e impatto visivo, tra pittura, fotografia, scultura, ceramica, arte grafica, visiva e digitale.

L’esposizione indaga il millenario rapporto tra l’uomo e il mondo animale, in un percorso che si muove tra sacro e profano, realtà e immaginazione.

Dalle prime raffigurazioni rupestri del Paleolitico, legate a riti propiziatori e a visioni cosmiche, passando per i bestiari medievali popolati di creature mostruose e meravigliose, fino alle favole e alle fiabe che hanno reso gli animali protagonisti simbolici di vizi, virtù e racconti universali, l’arte ha sempre attribuito loro un ruolo centrale. Pittura, scultura, letteratura e, in tempi più recenti, il linguaggio fantasy e cinematografico, continuano a celebrare la dimensione animale come specchio dell’umanità, custode di un sapere ancestrale e testimone del mistero della vita.

La mostra mette a confronto artisti contemporanei, creando un dialogo tra epoche e linguaggi che restituisce al pubblico il senso di un “fantastico animale” e di un “meraviglioso” capace di attraversare miti e simboli, natura e immaginazione, fino alla contemporaneità. Un’occasione per riscoprire la forza evocativa dell’arte e riflettere sul legame profondo tra civiltà, cosmo e rappresentazione artistica.

Promossa dall’associazione culturale Logos APS, in collaborazione con il Museo Ugo Guidi e con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, l’esposizione sarà inaugurata il 31 agosto 2025 alle ore 18.00, presso gli spazi della Casa Museo Ugo Guidi.

L’evento artistico espositivo è patrocinato, inoltre, da Blu star International di Roma, ISA, Italian Spirit of Art di Massa, ANIOC, delegazione provinciale di Massa Carrara.

Media partner Art&trA magazine di arte e cultura nazionale di Rona.

La mostra rimarrà aperta fino al 12 settembre nelle due sedi espositive, il Museo Ugo Guidi e l’Hotel Logos di Forte dei Marmi.

VISIONI DEL FANTASTICO ANIMALE E DEL MERAVIGLIOSO. TRA MITO E REALTÀ

31 agosto/12 settembre 2025

Museo Ugo Guidi/Logos Hotel

Forte dei Marmi

Via Matteo Civitali, 33

55042 Forte dei Marmi, LU

Info: 348 302 0538